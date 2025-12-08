اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية 2026.. والعريش تستضيف مؤتمر أدباء مصر

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اختيار محافظة شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026، وذلك بعد موافقة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على مقترح وزير الثقافة باستضافة مدينة العريش لأعمال الدورة السابعة والثلاثين من مؤتمر أدباء مصر خلال ديسمبر الجاري.

ويأتي هذا القرار في إطار رؤية وزارة الثقافة لتعزيز حضور الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف ربوع الجمهورية، ودعم الخطط الهادفة إلى تنشيط الحركة الثقافية في شمال سيناء، بما يعكس اهتمام الدولة بمدّ جسور الثقافة والإبداع إلى جميع المحافظات.

وأكد وزير الثقافة، أن اختيار مدينة العريش لاستضافة مؤتمر أدباء مصر يُجسّد مكانتها التاريخية والحضارية، ودورها في إثراء المشهد الثقافي المصري، مشيرًا إلى أن فعاليات عام الثقافة ستمتد إلى مختلف مدن شمال سيناء، وستتضمن برامج متكاملة تشمل الفنون والآداب والتراث والأنشطة الموجّهة للشباب والأطفال.

ووجّه وزير الثقافة الشكر إلى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لدعمه المستمر للأنشطة الثقافية، وللتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الثقافة في خدمة الحركة الأدبية والفنية.

كما أكد الوزير، أن وزارة الثقافة تحرص على تقديم كامل الدعم لمؤتمر أدباء مصر، ليخرج بصورة تليق بمكانته كأحد أبرز الفعاليات الفكرية والأدبية في مصر، ولتعكس الدور الريادي للوزارة في تعزيز الثقافة والإبداع على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة ستعمل بالتنسيق الكامل مع محافظة شمال سيناء لضمان خروج فعاليات مؤتمر أدباء مصر، وفعاليات “عاصمة الثقافة المصرية 2026”، بصورة متميزة تبرز إرث العريش الثقافي والحضاري، وتؤكد على مكانتها كمدينة محورية على خريطة الثقافة المصرية.