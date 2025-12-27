حريق يلتهم الواجهة البحرية في ميناء بورتلاند بولاية "مين" الأمريكية

اندلع حريق هائل في الواجهة البحرية التاريخية للميناء القديم في مدينة بورتلاند بولاية مين الأمريكية، وأسفر عن أضرار جسيمة بمبان قديمة وعدد من القوارب.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، فيما أصيب أحد رجال الإطفاء بجروح طفيفة.

وقالت السلطات إن ألسنة اللهب والدخان انتشرت بسرعة بين المباني الواقعة على رصيف كستم هاوس وارف، وهو مركز يعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين لصناعة الصيد في بورتلاند، ويضم اليوم مطاعم للمأكولات البحرية.

ونشرت إدارة الإطفاء في بورتلاند إشعارا بالحادث قبيل الساعة السادسة مساء أمس الجمعة، دعت فيه السكان إلى توخي الحذر وتجنب ارتياد المنطقة.

ووفقا لتقارير إخبارية، دفعت فرق الطوارئ بقارب إطفاء لرش المياه من الميناء للمساعدة في إخماد النيران، بسبب مشكلات ناجمة عن تجمد صنابير الإطفاء، فيما تضرر عدد من القوارب، وغرق واحد منها على الأقل على طول الرصيف.