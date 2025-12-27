رسالة غامضة من قراصنة إيرانيين تثير تساؤلات حول رحلة نتنياهو

أثارت منظمة قرصنة إلكترونية إيرانية تُدعى «خاندالا» جدلا واسعا بعد نشرها رسالة مبهمة على منصة «إكس»، تضمنت تلميحات غير مباشرة إلى رحلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على متن طائرة تابعة لشركة «زيون وينغ» متجهة إلى ميامي، دون تحديد أي هدف واضح أو إعلان عن نية تنفيذ هجوم.

As “Flight BB Gate” rises above the clouds, encrypted currents stir quietly among the watchers and the watched. Layers of protection tighten as the journey unfolds, but sometimes, secrets take flight too—leaving trails only the most attentive can see. On this day, those who guard… pic.twitter.com/BY9xYcZKo0 — HANDALA (@Handala_Red) December 27, 2025



وجاءت الرسالة بصيغة غير تقليدية، أقرب إلى نص شعري يعتمد على الرمزية والتلاعب بالألفاظ، دون الإشارة إلى موعد أو إجراء عملي، ويرى مراقبون أن هذا الأسلوب يندرج ضمن نمط معروف من الحرب النفسية الرقمية، يهدف إلى إثارة التوتر وجذب الانتباه الإعلامي دون تقديم معلومات قابلة للتحقق.



وتعد «خاندالا» من الجماعات السيبرانية المرتبطة بإيران وشبكة وكلائها، وقد دأبت خلال السنوات الماضية على نشر ادعاءات بشأن اختراق أنظمة إسرائيلية أو حيازة مواد حساسة، غالبا من دون عرض أدلة علنية، وسبق أن زعمت اختراق هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في منشور حظي حينها بتغطية إعلامية واسعة.



واستخدمت التغريدة الأخيرة عبارات رمزية مثل “Flight BB Gate”، في تلميح لغوي إلى اسم نتنياهو المعروف اختصارا بـ«BB»، وكلمة “Gate” التي تُستعمل عادة في سياق الفضائح السياسية، ما يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة دون توضيح المقصود، كما وردت إشارات إلى “التحليق فوق السحاب” و”تيارات مشفرة”، في استعارات مأخوذة من عالم الطيران والأمن السيبراني، توحي بوجود معلومات حساسة أو مراقبة رقمية دون ادعاء صريح بالاختراق.



وتطرقت الرسالة كذلك إلى مفاهيم مثل “تشديد طبقات الحماية” و”آثار لا يراها إلا الأكثر انتباها”، في محاولة للتشكيك الضمني بفعالية الإجراءات الأمنية المحيطة برئيس الوزراء، مع الإيحاء بوجود بيانات أو “تذكارات” قد تكون ذات طابع محرج، من دون الكشف عن طبيعتها.



واختتمت الرسالة بعبارة “تيك توك..تيك توك”، وهي صيغة شائعة في هذا النوع من الخطاب التهديدي، تستخدم للإيحاء بضغط الوقت أو العد التنازلي، دون تحديد حدث مرتقب.



ولكن لا تتضمن الرسالة أي معلومات ملموسة أو تهديد مباشر، بل تعتمد بالكامل على الغموض والتلميح، ضمن أسلوب دعائي يهدف إلى ترسيخ حضور المنظمة في الفضاء الإعلامي وبث القلق دون الالتزام بكشف حقائق محددة.