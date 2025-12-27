نائبة: القيادة السياسية تواصل دعم صعيد مصر بـ 65.7 مليار جنيه استثمارات

أكدت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات صعيد مصر، مشيدة بالدور الكبير لمبادرة "حياة كريمة" في تعزيز التنمية الشاملة والبنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الريفية.

وأوضحت ريهام أبو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة الصعيد في معدلات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لمحافظة الأقصر خلال العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 4.2 مليار جنيه، ضمن استثمارات صعيد مصر التي تجاوزت 65.7 مليار جنيه.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن، مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في محافظة الأقصر شملت تنفيذ 687 مشروعًا، تم الانتهاء من 589 منها، متضمنة توصيل شبكات الألياف الضوئية والغاز الطبيعي، وإنشاء محطات مياه شرب وتنمية البنية التعليمية والصحية، فضلاً عن تطوير الطرق والكهرباء ومراكز الشباب والمرافق الحكومية، وهو ما ساهم في خفض معدل الأمية بنسبة 7.3% خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

واختتمت الدكتورة ريهام ابو الحسن، أن الدعم السياسي والاقتصادي للصعيد يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية متوازنة ومتكاملة، ويعزز فرص تحسين مستوى المعيشة والخدمات للسكان، مؤكدة أن الحكومة ستواصل تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة ضمن خطة شاملة لتطوير صعيد مصر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.