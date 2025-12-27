قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

انطلاق انتخابات النواب بالـ19 دائرة الملغاة.. وغرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت

معتز الخصوصي

انطلقت عملية عن التصويت في انتخابات الـ 19 دائرة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، في 7 محافظات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتشمل الدوائر التي تجرى فيها الانتخابات:

محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم امبابة على مقعد واحد، ومحافظة الفيوم الدائرة الاولى ومقرها مركز الفيوم على مقعد واحد والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواى على مقعدين، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح على 3 مقاعد، محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج على مقعدين، الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم على مقعدين، الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة على مقعد واحد، الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا على 3 مقاعد، الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا على مقعدين، الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة على مقعد واحد، الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام على مقعد واحد.

كما تشمل محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا على مقعدين، الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص على مقعدين، الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادى على مقعدين، الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت على مقعدين، ومحافظة الاسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل على مقعد واحد، محافظة البحيرة الدائرة الاولى ومقرها قسم دمنهور على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص على مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاى البارود على مقعدين.

عقوبة عدم التصويت

نصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه “يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.”

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات اللوجستية لتصويت المصريين في الداخل التّي تجرى يومي السبت والأحد الموافقين 27 و 28 ديسمبر الجاري، ويتم الآن تسليم أوراق الاقتراع لأعضاء الهيئات القضائية رؤساء اللجان الانتخابية، موجهًا لهم الشكر علي إخلاصهم وتفانيهم في العمل بكافة جولات العملية الانتخابية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "أنتم جميعًا يا أهل الوعي لمصالح هذا البلد والوفاء له وبناء مستقبله محل فخر واعتزاز بل ومباهاة أمام جميع الأمم، لا شك ان تعدد الجولات الانتخابية في هذا الاستحقاق المهم ربما يكون مرهقًا بعض الشيء لدى الكثيرين منا غير أن مسيرة بناء الامم والارتقاء بحاضرها والنهوض بمستقبلها لا تخلو من بعض الصعاب ولا تتعزز وتمضي قدما إلى الأمام الا بسواعد ابنائها المخلصين الذين يسارعون الى المشاركة في كل ما من شأنه تحقيق استقرار بلدهم وتنميتهم، لا يسعني مجددا إلا أن أدعوكم إلى الحرص على المشاركة في العملية الانتخابية لأن الصوت الواحد له قيمته وبإمكانه أن يحدث الفارق ويغير الوجه".

