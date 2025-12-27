غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري تبدأ متابعة جولة الإعادة للتصويت بالدوائر الملغاة

بدأت اليوم غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، أعمالها في متابعة سير عملية تصويت المصريين في الداخل، ضمن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بالدوائر الـ19 التي صدر قرار بإلغائها.

وشهدت غرفة العمليات حضور عدد من نواب الحزب وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب كوادر وشباب الأمانة المركزية.

من جانبه، قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة إن الهدف من متابعة غرفة العمليات هو ضمان تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية بدقة، ومراقبة سير العملية الانتخابية بما يحفظ حقوق الناخبين ويعكس التزام الدولة بالشفافية والمصداقية.

وأضاف الأمين العام للحزب، أن الحزب يسعى إلى تسجيل أي ملاحظات أو تحديات قد تواجه الناخبين داخل اللجان، من أجل تحسين جودة إدارة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في نتائجها، مؤكدًا على أن العمل يتم بحياد كامل ودون أي تدخل في اختيارات المواطنين.

وأشار أبوهميلة إلى أن المؤشرات المبدئية لليوم الأول تؤكد التزام الناخبين بكافة الإجراءات المعتمدة داخل اللجان، فضلًا عن حرص القائمين على العملية الانتخابية على تنفيذ مهامهم بكفاءة ومسؤولية عالية.

ولفت إلى أن التقرير النهائي الذي ستعده غرفة العمليات عقب انتهاء الجولة سيشتمل على أبرز الملاحظات والتوصيات العملية التي تم رصدها خلال المتابعة.