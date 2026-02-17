تحرك برلماني عاجل بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة منهم في هيئات الدولة

تقدّم النائب حسين غيته ، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، و موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزير التعليم العالي بشأن ضرورة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة منهم في مؤسسات الدولة.

وأكد" غيته"، في طلب الإحاطة، أنه في ظل العجز الصارخ في معظم المصالح الحكومية وتردي مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مطالبًا بسرعة توضيح مصير اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لدراسة الاستفادة من هذه الكفاءات العلمية، والإجراءات المتخذة لضمان توظيفهم في المناصب الملائمة لقدراتهم، بما يسهم في تطوير أداء المصالح وتحسين الخدمات الحكومية.

وأوضح عضو النواب ، أن الاستفادة من الكفاءات العليا ليست فقط حقًا لهم، بل أيضًا ضرورة وطنية لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة.