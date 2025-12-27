غرفة عمليات حماة الوطن تتابع التصويت في إعادة 19 دائرة ملغاة

عاودت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، الانعقاد لمتابعة جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام – نائب رئيس البرلمان العربي، النائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية المركزية، النائب كريم إمام، أمين أمانة الشباب، النائب محمد الحداد، أمين أمانة العمال، والنائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية.

وشهدت غرفة العمليات، التواصل مع أمناء الحزب في المحافظات والدوائر الانتخابية التي تجري فيها جولة الإعادة، للاطمئنان على سير التصويت، وللتأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم، بما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية في اختيار ممثلي الشعب.

ورصدت غرفة العمليات منذ التاسعة صباحا، انتظام عمليات التصويت في الـ19 دائرة انتخابية، وسط استعدادت مكثفة وجاهزية الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وكافة الأجهزة الأمنية.

وتهيب غرفة عمليات حماة الوطن، بالشعب المصري أهمية مواصلة ممارسة حقه الدستوري في الخروج لصناديق الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد، وعدم الاستجابة لأي دعوات سلبية من شأنها تعطيل المسيرة الديمقراطية.