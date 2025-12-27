شاومي تطلق Watch 5 بساعة OLED 1.54 بوصة ودعم eSIM للاتصال المستقل

كشفت شركة شاومي رسمياً عن ساعة Xiaomi Watch 5 الجديدة، والتي تأتي مزوّدة بشاشة OLED مقاس 1.54 بوصة ودعم eSIM يتيح الاتصال الهاتفي المستقل دون الحاجة للهاتف الذكي.

وأُطلقت الساعة خلال مؤتمر خاص عقدته الشركة في بكين، وتُعد خطوة متقدمة في مجال الساعات الذكية متعددة الوظائف.

شاشة OLED عالية الدقة

تحمل Xiaomi Watch 5 شاشة AMOLED مقاس 1.54 بوصة بدقة 466×466 بكسل وكثافة بكسلات 326 PPI، مع سطوع قصوى 1000 شمعة وسُمك زجاج ياقوتي منحني 2.5D.

كما تدعم معدل تحديث 60 هرتز مع إضاءة دائماً مفعّلة وأكثر من 200 واجهة ساعة قابلة للتخصيص.

اتصال مستقل بتقنية eSIM

يمكن دعم eSIM مستخدمي الساعة من إجراء مكالمات، استقبال الرسائل، واستخدام بيانات المحمول بشكل مستقل تماماً عن الهاتف. كما تدعم الساعة شبكات 4G LTE، Bluetooth 5.3، Wi-Fi 2.4GHz، وNFC للدفع الإلكتروني، مع دقة GPS ثنائية التردد للتتبع الدقيق.

مراقبة صحية شاملة

تُقدّم الساعة أكثر من 150 وضع رياضي بما في ذلك السباحة، الغوص إلى 5 ATM، ركوب الدراجات، والجري.

كما تراقب معدل ضربات القلب، مستوى الأكسجين في الدم، ضغط الدم، ECG، وجودة النوم بدقة عالية مع إشعارات صحية ذكية.

بطارية تدوم 15 يوماً

تزوّدت الساعة ببطارية سعة 486 ملي أمبير تدوم حتى 15 يوماً في الاستخدام العادي، و7 أيام مع eSIM مفعّل، مع شحن مغناطيسي كامل في 60 دقيقة،كما تحتوي على حساس حرارة الجلد ومقياس تسارع عالي الدقة.

تصميم أنيق ومتين

صُنِعت Xiaomi Watch 5 من إطار ألمنيوم 316L مع خيارات أحزمة سيليكون وسيراميك، بوزن 34 جرام وسمك 10.9 ملم. وتتوفر بـ ألوان فضي، أسود، وأزرق مع مقاومة IP68 للماء والغبار.

نظام HyperOS 2.0 محسن

تعمل الساعة بنظام HyperOS 2.0 المخصص للأجهزة القابلة للارتداء، مع دعم التحكم الصوتي باللغة الصينية وتخزين داخلي 2 جيجابايت للموسيقى والصور.

كما تتكامل مع تطبيق Mi Fitness على الهواتف الذكية لتحليل البيانات الصحية.

الأسعار والتوفر العالمي

يبدأ سعر Xiaomi Watch 5 من 999 يوان صيني (حوالي 140 دولار أمريكي) للنسخة الأساسية، و1299 يوان لنسخة eSIM.

وستطرح في السوق الصيني ابتداءً من 5 يناير 2026، مع خطط للأسواق العالمية في الربع الثاني.

منافسة قوية في فئة الساعات الذكية

تتنافس Xiaomi Watch 5 مع Apple Watch SE2، Samsung Galaxy Watch 7، وHuawei Watch GT 5 في فئة الساعات متعددة الوظائف بسعر متوسط.

وتبرز شاومي دعم eSIM والبطارية الطويلة كنقاط قوة رئيسية في هذه الفئة.