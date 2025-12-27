هل يجوز إعطاء الزكاة لجاري الذى يملك مسكنًا كبيرًا ولكنه فقير؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: لي جارٌ يملك مسكنًا كبيرًا ويسكن فيه، ولكنه فقير، فهل يجوز أن أعطيَه من مال الزكاة؟.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة إنه يجوز لك شرعًا أن تعطي جارك من الزكاة؛ ما دام محتاجًا، وليس عنده ما يكفيه من حاجاته الأصلية من طعامٍ أو دواءٍ أو كساءٍ أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده هل يجوز التفاضل بين المستحقين لـ الزكاة بحيث تكون الأولوية في الدفع إلى بعض الأصناف المستحقة دون بعضها أو لا بد من المساواة؟.

حكم التفاضل بين المستحقين لـ الزكاة

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي عبر فيسبوك، أنه لا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة، موضحة أن الفئة الأحق بالأموال تكون على حسب الحاجة ومصلحة الْمُعطَى له.

هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة في مساعدة الغارمين؟

كما أجابت دار الإفتاء، عن سؤال يقول فيه السائل "هل يجوز تخصيصُ جزءٍ من الزكاة في مساعدة الغارمين، والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع؟".

وأكدت دار الإفتاء في فتوى منشورة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط تحري مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.

فضل الزكاة وإخراجها في وقتها

1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.

2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.

3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.

4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.

5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.

6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.

8- سبب من أسباب دخول الجنّة.

9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.

10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.