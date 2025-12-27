قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا وإسرائيل بالتواجد عند باب المندب في الصومال
كأس مصر | طلائع الجيش يتأهل لدور الثمانية على حساب كهرباء الإسماعيلية
مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصومال دولة عربية إفريقية ذات سيادة لا يجوز المساس بأحد أقاليمها
أحمد موسى: أمن الصومال من أمننا وأي مخاطر تهددها تهدد مصر والسعودية وكل الدول العربية
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
ديني

هل يجوز إعطاء الزكاة لجاري الذى يملك مسكنًا كبيرًا ولكنه فقير؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز إعطاء الزكاة لجاري الذى يملك مسكنًا كبيرًا ولكنه فقير
هل يجوز إعطاء الزكاة لجاري الذى يملك مسكنًا كبيرًا ولكنه فقير
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: لي جارٌ يملك مسكنًا كبيرًا ويسكن فيه، ولكنه فقير، فهل يجوز أن أعطيَه من مال الزكاة؟.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة إنه يجوز لك شرعًا أن تعطي جارك من الزكاة؛ ما دام محتاجًا، وليس عنده ما يكفيه من حاجاته الأصلية من طعامٍ أو دواءٍ أو كساءٍ أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده هل يجوز التفاضل بين المستحقين لـ الزكاة بحيث تكون الأولوية في الدفع إلى بعض الأصناف المستحقة دون بعضها أو لا بد من المساواة؟.

حكم التفاضل بين المستحقين لـ الزكاة

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي عبر فيسبوك، أنه لا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة، موضحة أن الفئة الأحق بالأموال تكون على حسب الحاجة ومصلحة الْمُعطَى له.

هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة في مساعدة الغارمين؟

كما أجابت دار الإفتاء، عن سؤال يقول فيه السائل "هل يجوز تخصيصُ جزءٍ من الزكاة في مساعدة الغارمين، والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع؟".

وأكدت دار الإفتاء في فتوى منشورة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط تحري مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم. 

هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟

وردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها يقول فيه السائل "لي جار يملك مسكنًا كبيرًا ويسكن فيه، ولكنه فقير، فهل يجوز أن أعطيَه من مال الزكاة؟".

ووضّحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حكم الشرع في هذه المسألة، قائلة "يجوز لك شرعًا أن تعطي جارك من الزكاة؛ ما دام محتاجًا، وليس عنده ما يكفيه من حاجاته الأصلية من طعامٍ أو دواءٍ أو كساءٍ أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.

فضل الزكاة وإخراجها في وقتها

1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.

