معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر
محمد معيط: في 2011 مكنش فيه فلوس نشتري الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات
كيفية النجاة من عذاب القبر .. بكلمات بسيطة قبل النوم
هل يفرض صندوق النقد الدولي شيئا على مصر في برنامج الإصلاح؟ رد حاسم من محمد معيط
الأزمة الصومالية .. إعلام إسرائيلي : إدانة عربية وصمت إماراتي وزيارة سرية لـ تل أبيب
طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات
لميس الحديدي عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: روح عظيمة وأداء رجولي لم نره منذ سنوات
أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز بهدفين في الدوري الإنجليزي
نتنياهو يواجه ضغوطا أمريكية للحوار مع حماس وحزب الله وإيران
الصوت الذهبي.. برنامج دولة التلاوة يكرم القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر
قائد الجيش السويسري يفجر مفاجأة عن عدم قدرة بلاده على حماية نفسها
رياضة

شوط أول سلبي بين منتخبي تنزانيا وأوغندا في كأس الأمم الإفريقية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي تنزانيا وأوغندا بالتعادل السلبي، في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، في لقاء يسعى خلاله الطرفان لحصد نقاط ثمينة في سباق التأهل.

وشهد الشوط الأول سجال بين المنتخبين وأداء متوسط المستوى دون تسجيل أهداف بينهما.

 

تشكيل منتخب أوغندا

حراسة المرمى: أونيانجو

خط الدفاع: سيمكولا – سيبيك – بوبوسي – ماتو

خط الوسط: موتيابا – بابا – أوبيتا – أوكيلو

خط الهجوم: سسيموجابي – كايوندو.

ويقود الحارس المخضرم أونيانجو منتخب أوغندا داخل الملعب، في ظل اعتماد الجهاز الفني على مزيج من الخبرة والانضباط الدفاعي، مع الرهان على التحولات السريعة في الثلث الهجومي.

تشكيل منتخب تنزانيا

حراسة المرمى: فوبا

خط الدفاع: عبدالله – فيي توتو – مسوفا – موامنيوتو

خط الوسط: محمد حسين – ميرو شي – كيلفين جون

خط الهجوم: منوجا – ألاراخيا – مابولا

ويعتمد منتخب تنزانيا على قوة وسط الملعب والسرعات في الخط الأمامي، مع تولي موامنيوتو شارة القيادة داخل المستطيل الأخضر، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المجموعة.


 

