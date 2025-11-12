وليد صلاح عبد اللطيف: تجربة جون إدوارد مع الزمالك غير ناجحة حتى الآن

أعرب وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، عن أن تجربة المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، لم تحقق النجاح المتوقع حتى الآن.

وخلال حديثه في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، قال عبد اللطيف: "فترة جون إدوارد غير ناجحة على الإطلاق بالنظر إلى نتائج الفريق والصفقات التي أبرمها".

وتساءل عبد اللطيف عن مستوى الصفقات الجديدة، متسائلًا: "هل ترقى هذه الصفقات لمستوى اللعب في نادي الزمالك؟" وأوضح أنه كان يدعم فكرة وجود مدير رياضي بالنادي، لكنه أشار إلى أن هذه الفكرة لم تُطبق بشكل مثالي في مصر حتى الآن.

كما أشار إلى وجود حالة إخفاق على مستوى الفرق الأخرى داخل الزمالك، مثل ألعاب الصالات، والتي لم تحقق النتائج المرجوة خلال الفترة الماضية.