برشلونة يكشف حقيقة اهتمامه بضم هاري كين

كشف نادي برشلونة الإسباني حقيقة اهتمامه بالتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الساعات الماضية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع كين مقابل دفع الشرط الجزائي البالغ 65 مليون يورو في عقده مع بايرن ميونخ، لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث تضعه إدارة النادي الكتالوني في صدارة المرشحين لقيادة هجوم الفريق الموسم المقبل.

برشلونة ينفي اهتمامه بضم كين

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن برشلونة نفى هذا الخبر، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم، لا يوجد اسم رقم 1 أو رقم 2 في قائمة المرشحين لخلافة ليفاندوفسكي.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة نفى وجود أي مناقشات مع أي لاعب أو وكيل أعمال بشأن إيجاد خليفة للمهاجم البولندي، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

يذكر أن هاري كين سجل 23 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 17 مباراة خاضها مع بايرن ميونخ هذا الموسم.