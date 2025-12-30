كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله

يتبادر دائما إلى الأذهان سؤال يحتار كل شخص في الإجابة عنه، وهو كيف أعرف أن الله راضٍ عني؟ وقد بيّن عدد من العلماء بعض العلامات التي يستدل بها الإنسان على علامات رضا الله على العبد، وفي السطور التالية نعرض أبرز علامات استدل بها بعض الفقهاء على رضا الله على العبد.

علامات رضا الله على العبد

وفي إطار إجابته وتوضيح الأحكام الشرعية، أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن هناك 5 علامات تدل رضا الله عن الإنسان ومنها:

لو كنتَ مشتغلًا بالذِّكر

ومواظب على الصلاة والعبادة

تلاوة القرآن

الأمر المعروف والنهي عن المنكر

إذا رأيتَ أن الله قد وفَّق قلبَك إلى ألّا يتعلَّق بالدنيا، وأن يُحِبَّ في الله، وأن يُبغِضَ في الله

وأضاف الدكتور علي جمعة، في منشور له رسمي على صفحته عبر فيسبوك، أن هذه العلامات يستدل بها على أن الله راضٍ عن العبد.

وحذر الدكتور علي جمعة "إذا كان قد أقامك في جمعِ حُطام الدنيا، وعلَّق قلبَك بها، وجعلك دائمَ السهو في الصلاة والغفلة في العبادة؛ فاعلم أنك تحتاج إلى مزيدٍ من: ذكرِ الله، والإكثارِ من الصلاة على سيِّدنا رسول الله ﷺ".

أدعية دخول العام الجديد

اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي.

اللهم قد أقبل علينا عام جديد، نسألك من خيره ونعوذ بك من شره، ونسألك اللهم أن تجعله عام خير وبركة، وأن تنصر الإسلام والمسلمين، ونسألك عملًا يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتبيّض بها وجهي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها الفتن عني، وتعصمني بها من كل سوء.

اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء.

اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانًا في حسن خلق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمة منك، وعافية منك، ومغفرة منك، ورضوانًا.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة، يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ عليّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وأن توفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلِّ اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء السنة الجديدة مكتوب

اللهم اجعل عامنا الحالي عامًا مختومًا بالعفو والغفران، واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج لكل عسر، وكل عام وكل لحظة ونحن من الذنوب تائبين، وبرضاك فائزين، اللهم عامًا جديدًا بلا حزن ولا ألم، عامًا بلا فقد للأهل والأحبة، عامًا مليئًا بالسعادة مع من نحب.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي عليك.

اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم، يا أرحم الراحمين، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم نوّر قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا، واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته، وأهل قيام الليل وأهل عليين، وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين، وأن نمشي على خطاه.

الحمد لله رب العالمين، اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت، نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، ونستكفيك فواتها.

ربِّ اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب، وهدايةً لكل عاصٍ، وشفاءً لكل مريض، ورحمةً لكل ميت، واستجابةً لكل دعاء، فأنت على كل شيء قدير.

اللهم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يُرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشّرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى، يا رب العالمين.