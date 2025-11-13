أبرز مباريات اليوم الخميس 13-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 13-11-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 202

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

أذريبجان X آيسلندا – 7 مساء

فرنسا X أوكرانيا – 9:45 مساء

أرمينيا X المجر – 7 مساء

آيرلندا X البرتغال – 9:45 مساء

النرويج X إستونيا – 7 مساء

مولدوفا X إيطاليا – 9:45 مساء

آندورا X ألبانيا – 9:45 مساء

إنجلترا X صربيا – 9:45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

نيجيريا X الجابون – 6 مساء

الكاميرون X الكونغو الديمقراطية – 9 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

الإمارات X العراق – 6 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية

الجزائر X زيمبابوي – 6:30 مساء

إيران X الرأس الأخضر – 7 مساء