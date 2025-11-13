أبرز مباريات اليوم الخميس 13-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 13-11-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 202
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026
أذريبجان X آيسلندا – 7 مساء
فرنسا X أوكرانيا – 9:45 مساء
أرمينيا X المجر – 7 مساء
آيرلندا X البرتغال – 9:45 مساء
النرويج X إستونيا – 7 مساء
مولدوفا X إيطاليا – 9:45 مساء
آندورا X ألبانيا – 9:45 مساء
إنجلترا X صربيا – 9:45 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
نيجيريا X الجابون – 6 مساء
الكاميرون X الكونغو الديمقراطية – 9 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026
الإمارات X العراق – 6 مساء
مواعيد مباريات ودية دولية
الجزائر X زيمبابوي – 6:30 مساء
إيران X الرأس الأخضر – 7 مساء