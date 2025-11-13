ناقد رياضي يتغنّى بمهارة أحمد مصطفى زيزو.. ماذا قال؟

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت، بلاعب النادي الأهلي أحمد مصطفى زيزو.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “زيزو هو أكثر لاعب صنع فرص في مباراة واحدة في الدوري الممتاز على مدار 4 مواسم متتالية”.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن ناديه لم يكتف بالشكوى التي قدمها إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأهلي، بل تم إرسال شكوى أخرى للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم يطلب فيها معاقبة "زيزو" لأنه كما ورد بالخطاب ( تعمد الإساءة إلى كيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج عقب انتهاء مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر يوم الأحد الماضي ) ، وهو أمر غير مقبول من اللاعب أو أي فرد مهما كان في منظومة الكرة المصرية .

ولم يشر الزمالك في الخطاب الموجه إلى رئيس اتحاد الكرة إلى بنود لائحة الانضباط ، بل وضع أبو ريدة أمام مسؤوليات منصبه خاصة وأنه شاهد عيان على الواقعة التي تسيء إلى سمعة الرياضة المصرية عامة .