اليوم.. بلدية المحلة في مواجهة صعبة أمام القناة بدوري المحترفين

يخوض فريق بلدية المحلة بقيادة عمرو أنور، مواجهة صعبة أمام القناة بقيادة عبدالناصر محمد، في الثانية والنصف من مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 12 بدوري المحترفين المصري.

يدخل القناة المباراة في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، جمعهم بالفوز في 5 مباريات والتعادل في مثلها، فيما تلقى الهزيمة في لقاء.

على الجانب الآخر، يتذيل بلدية المحلة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 4 نقاط، جمعهم بالتعادل في 4 مواجهات، فيما تلقى الخسارة في 7 لقاءات.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل القناة مع مسار، بهدف لكل منهما، فيما تلقى بلدية المحلة الهزيمة أمام الترسانة، بثلاثية مقابل هدف.

وسبق أن التقى الفريقان الموسم الماضي في دوري المحترفين، حقق بلدية المحلة الفوز بهدف دون رد، في مباراة الدور الأول، وبالنتيجة نفسها تلقى الخسارة في الدور الثاني.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من صبحي العمراوي حكمًا للساحة، محمد إيهاب مساعدًا أول، سيد أبوخاطر مساعدًا ثان، عمر طنطاوي حكمًا رابعًا.

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة مع القناة:-

من المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت 2»، مباراة بلدية المحلة مع القناة، والمحدد لها الثانية والنصف من مساء اليوم، الخميس.






