روبي تتألق في حفل جماهيري ضخم بدبي

تألقت النجمة روبي، في حفل غنائي جماهيري ضخم، أُقيم خلال الساعات الماضية بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمت خلاله باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل لافت من الجمهور.

وافتتحت روبي، حفلها على أنغام أغنيتها الشهيرة «بيداري كده»، حيث قوبلت بحفاوة كبيرة وتصفيق حار، قبل أن تنطلق في تقديم عدد من أغنياتها أمام الحضور الغفير الذي ملأ جنبات مسرح الحفل من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وخلال الحفل، قدمت روبي مجموعة من أنجح أعمالها، من بينها «تاني»، «حتة تانية»، و«نمت ننة»، إلى جانب عدد من الأغنيات الأخرى التي أشعلت أجواء الحفل وتفاعل معها الجمهور.

وعلى صعيد آخر، تستعد روبي خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات داخل وخارج مصر، بالتوازي مع التحضير لطرح مجموعة من الأغنيات الجديدة بنظام الـ«سينجل».