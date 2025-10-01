رئيس بلدية المحلة يزور لاعبه المصاب أحمد وليد بمنزله في كفر الشيخ.. صور

حرص الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، اليوم، على زيارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد وليد خيري، وذلك بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها خلال مباراة بلدية المحلة وفريق القناة.

جاءت هذه الزيارة؛ للاطمئنان على حالة اللاعب الصحية والوقوف بجانبه في فترة العلاج والتأهيل، مؤكدًا دعم الإدارة الكامل لجميع أبناء النادي.

وأعرب اللاعب وأسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم للدكتور مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، على هذه اللفتة الكريمة والإنسانية.

جدير بالذكر أن اللاعب أحمد وليد خيري من أبناء محافظة كفر الشيخ المخلصين، ويلعب في صفوف نادي بلدية المحلة منذ ما يقرب من 10 سنوات، وهو أحد الأعمدة الأساسية والقدامى في الفريق.