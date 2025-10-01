قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 وصل كام؟
400 ألف وحدة سكنية.. إطلاق ثاني مرحلة في أكبر مشروع للإسكان
فضيحة بروتوكولية.. ثغرة أمنية تترك نتنياهو عرضه للاغتيال داخل فندق في نيويورك
نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي غول جديد يجتاح العالم
نصر أكتوبر المجيد.. تأريخ من البطولات يتجدد في حاضر الإنجازات ندوة دمياط
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تخطيط وتنفيذ إشارات وعلامات الطرق.. صور

محمود زيدان

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تخطيط الطرق وتنفيذ الإشارات والعلامات المرورية التحذيرية بعدد من الشوارع الحيوية بمدينة كفرالشيخ، من بينها شارع مصنع الغزل، وميدان عابدين، وشارع الدستور، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين جودة خدمات الطرق وتعزيز السلامة المرورية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، خلال جولته أعمال تشغيل ماكينة تخطيط الطرق الجديدة، التي تم تصنيعها بأيادي مصرية، وفق أحدث تقنيات تخطيط الطرق، بما يعكس التوجه نحو الاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات البنية التحتية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير عواصم المحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق الهوية البصرية للمحافظة، وتعزيز مقومات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

نشاط رعوي مكثف للبابا تواضروس في الدير المحرق بأسيوط | صور

وزارة السياحة والآثار ترعي النسخة الثالثة من أسبوع القاهرة للطعام

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر لمكافحة القـ مل وعلاج الجـ رب

‏لعشاق الفخامة.. بريليانس V6 موديل 2020 تباع بهذا السعر

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

