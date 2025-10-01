محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تخطيط وتنفيذ إشارات وعلامات الطرق.. صور

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تخطيط الطرق وتنفيذ الإشارات والعلامات المرورية التحذيرية بعدد من الشوارع الحيوية بمدينة كفرالشيخ، من بينها شارع مصنع الغزل، وميدان عابدين، وشارع الدستور، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين جودة خدمات الطرق وتعزيز السلامة المرورية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، خلال جولته أعمال تشغيل ماكينة تخطيط الطرق الجديدة، التي تم تصنيعها بأيادي مصرية، وفق أحدث تقنيات تخطيط الطرق، بما يعكس التوجه نحو الاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات البنية التحتية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير عواصم المحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق الهوية البصرية للمحافظة، وتعزيز مقومات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.