محافظ كفر الشيخ يشدد على الالتزام بمواصفات الجودة والجدول الزمني للرصف

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال رصف عدد من شوارع المحافظة ومن بينها شارعى الجمهورية وعبدالمنعم رياض بمدينة كفرالشيخ، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2025.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، والحرص على إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعد جزءًا من خطة الدولة لتحسين كفاءة البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها تحظى بمتابعة دورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال الرصف تتم متابعتها ميدانيًا، ويتم إعداد تقارير فنية أسبوعية لمتابعة معدلات الإنجاز، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، لاسيما في قطاع الطرق، باعتباره أحد المحاور الحيوية لدفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنجاز الأعمال في مواعيدها المحددة، باستخدام خامات عالية الجودة، مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور أثناء التنفيذ.

وشدد على استمرار خطة رفع كفاءة وتطوير الطرق بمراكز ومدن المحافظة بالتوازي مع العمل فى باقي القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لأهالينا.