هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

تعد الخطوط التعبيرية والتجاعيد من أكثر المشكلات التي تعانى منها النساء في العصر الحديث حيث أنها تجعل المرأة تبدو أكبر من عمرها.

ووفقا لما جاء في موقع دكتور اكس تأتى المرطبات ومنتجات الرتينول في مقدمة المواد التى تساعد في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية ولكن يوجد غيرها الكثير من المنتجات المختلفة.

سيرومات مكافحة الشيخوخة

أضيفي إلى روتين العناية ببشرتكِ سيرومات مضادة للشيخوخة تحتوي على مكونات مثل فيتامين سي، والنياسيناميد، ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على تفتيح البشرة، وتوحيد لونها، وتقليل الخطوط الدقيقة و يمكنكِ استخدام زيوت مضادة للشيخوخة في السيرومات، مثل زيت الجوجوبا ، وزيت بذور الرمان، وزيت اللبان، وزيت اللافندر، وزيت ثمر الورد .

جربي هذا السيروم المنزلي المضاد للشيخوخة المكون من زيت الجوجوبا، وزيت زهرة الربيع المسائية، وزيت الرمان، وزيت الخزامى أو اللبان، وزيت بذور الجزر، بالإضافة إلى فيتامين E ويُعد كريم مكافحة التجاعيد هذا مع الجينسنج وزيت بذور ثمر الورد خيارًا جيدًا آخر.

قشري بشرتك بانتظام

يُزيل التقشير خلايا الجلد الميتة، ليكشف عن بشرة أكثر إشراقاً ونعومة وابحثي عن مقشرات لطيفة لا تُسبب تهيجاً لبشرتك.

إليكم بعض الوصفات والمكونات التي يمكن استخدامها لتقشير البشرة:

مقشر سكر منزلي للوجه

مقشر وجه منزلي الصنع بالقهوة

حمض ألفا هيدروكسي

حجر الخفاف

حمض الهيالورونيك

استخدمي منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على حمض الهيالورونيك لترطيب البشرة وتنعيمها ، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة ويعزز الحصول على بشرة أكثر نعومة.

الببتيدات

ابحثي عن منتجات العناية بالبشرة المصممة بببتيدات الكولاجين ، وهي عبارة عن سلاسل من الأحماض الأمينية التي تساعد على تحفيز تخليق الكولاجين وتحسين مرونة الجلد، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.