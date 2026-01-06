قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

احترس.. أسباب الدوخة والخمول المتكرر

الدوخة
الدوخة
اسماء محمد

تعد الدوخة والخمول من المشكلات المنتشرة بشكل واسع جدا بين جميع الأعمار وعادة لاتسبب مضاعفات خطيرة ولكن يختلف الأمر عندما تتكرر ومن المهم معرفة سبب تكرارها.

ووفقا لما جاء في موقع مايوكلينك نكشف لكم أهم الأسباب وراء المعاناة من الدوخة المتكررة

أسباب الدوخة

قد يكون للدوار أسبابٌ عديدة وتشعر بالدوار إذا كنت تعاني مما يلي:

انخفاض في ضغط الدم عند الوقوف بسرعة
انخفاض نسبة السكر في الدم
الآثار الجانبية لبعض الأدوية
اضطراب القلق أو الهلع
الضغط النفسي
الجفاف (عدم وجود كمية كافية من السوائل في الجسم) أو الإجهاد الحراري
الوقوف لفترة طويلة، خاصة في الطقس الحار.

أمراض تسبب الدوخة والدوار 
قد يكون الشعور بالدوار أيضاً أحد أعراض حالات مرضية مثل:

عدم انتظام ضربات القلب
انخفاض مستويات الحديد في جسمك ، أو فقر الدم
نوبة قلبية
مشاكل قلبية أخرى، مثل تضيق الأبهر
مشاكل في الأعصاب التي تتحكم في ضغط الدم
فقدان الدم
عدوى حادة أو تسمم الدم
قد تشعر بدوار خفيف إذا كنت تعاني من الدوار ، وهو شعور بأن الغرفة تدور حولك وقد تسبب مشاكل في الأذن الداخلية الدوار.

الدوخة الدوار أسباب الدوخة أسباب الدوار أسباب الدوخة المتكررة

