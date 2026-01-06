قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الدولة مستعدة لمختلف السيناريوهات لضمان حماية مصالحنا الوطنية
رايح يدفع إيجار البيت | مصرع شاب على يد 4 أشخاص في مدينة بدر لسبب صادم
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد
ماريسكا يوجه رسالة وداع مؤثرة بعد إقالته من تشيلسي
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر المقبلة في ربع نهائي أمم أفريقيا
الأعلى للإعلام يحيل شكوى نادي الزمالك لنقابة الصحفيين
بعد مد فترة التقديم .. من المستحق للحصول على وحدة بديلة بقانون الإيجار القديم؟
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
مرأة ومنوعات

طريقة عمل محشي ورق العنب بالدجاج

ورق العنب
ورق العنب
اسماء محمد

يعد ورق العنب من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص خاصة في فصل الشتاء ولكن هناك طرقا عديدة لتجهيزه تحدث فرقا كبيرا في مذاقه.

نعرض لكم طريقة عمل ورق العنب بالدجاج من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير ورق العنب

 

ورق عنب ملفوف جاهز

دبس رمان

رمان حب

صدور دجاج استربس

ملح

فلفل أسود

ماء بصل

سماق

جزر شرائح

بصل شرائح

طماطم شرائح

طريقة عمل ورق عنب بالدجاج


في بولة كبيرة تبلي صدور الدجاج بماء البصل ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود والسماق.

شوحي الخضار مع السمن ثم ضعي الخضار ورصي ورق العنب في نفس الوعاء واسكبي المرقة.

اضيفي دبس الرمان والليمون والثوم و تترك حتى تمام النضج وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

