طريقة عمل محشي ورق العنب بالدجاج

يعد ورق العنب من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص خاصة في فصل الشتاء ولكن هناك طرقا عديدة لتجهيزه تحدث فرقا كبيرا في مذاقه.

نعرض لكم طريقة عمل ورق العنب بالدجاج من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير ورق العنب

ورق عنب ملفوف جاهز

دبس رمان

رمان حب

صدور دجاج استربس

ملح

فلفل أسود

ماء بصل

سماق

جزر شرائح

بصل شرائح

طماطم شرائح

طريقة عمل ورق عنب بالدجاج



في بولة كبيرة تبلي صدور الدجاج بماء البصل ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود والسماق.

شوحي الخضار مع السمن ثم ضعي الخضار ورصي ورق العنب في نفس الوعاء واسكبي المرقة.

اضيفي دبس الرمان والليمون والثوم و تترك حتى تمام النضج وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.