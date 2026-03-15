الأردن يطلق رحلات جوية مباشرة بين عمان والشارقة لتعزيز السياحة والتبادل التجاري

أعلنت مجموعة المطار الدولي، الشركة الأردنية المشغلة لمطار الملكة علياء الدولي، تدشين مسار جوي مباشر تشغله الملكية الأردنية يربط العاصمة عمان بإمارة الشارقة عبر مطار الشارقة الدولي (SHJ).

يأتي تشغيل هذه الرحلات بأربع رحلات أسبوعيا في إطار تعزيز الربط الجوي بين الأردن ودولة الإمارات، ما يدعم زيادة حركة السياحة والتبادل التجاري وسفر الأعمال، ويوفر للمسافرين مزيداً من خيارات السفر من وإلى عمّان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير، إن "تعزيز الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية الرئيسية يعد أحد المحاور الأساسية في استراتيجيتنا بمطار الملكة علياء الدولي،ويعكس إطلاق مسار الشارقة الذي تشغله الملكية الأردنية عمق الروابط الاقتصادية والسياحية بين الأردن والإمارات، ونتطلع لمواصلة التعاون لدعم نمو شبكة الرحلات وتعزيز مكانة المطار كبوابة تربط الأردن بالمنطقة والعالم".

يذكر أن هذا المسار يأتي ضمن جهود مطار الملكة علياء المستمرة لتوسيع شبكته الإقليمية وتعزيز الوصول إلى الأسواق الرئيسية، بما يسهم في دعم السياحة في المملكة ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.