عشان رمضان .. خطوات حفظ ورق العنب بطريقة صحيحة لمدة أطول

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم تحرص الكثير من ربات المنزل على تخزين مختلف الأطعمة والأكلات بالأخص التي تأخذ وقت كبير في إعدادها وتجهيزها.

يعتبر تخزين ورق العنب من أكثر الأطعمة التي يرغب في تجهيزها الكثير قبل بداية شهر رمضان الكريم، فهذه الخطوة تساعدك على توفير وقت كبير في رمضان.

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة تخزين ورق العنب لشهر رمضان.

مقادير تخزين ورق عنب

● ورق عنب

● ماء ساخن

● عصير ليمونة

● ملح

● ثلج





طريقة تحضير تخزين ورق عنب

في وعاء به مياه ساخنة وملح وليمون يوضع ورق العنب، ويترك لـ دقائق ثم في بولة بها ثلج وماء، ثم يقطع العنقود ويخزن.