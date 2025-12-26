صحي ولذيذ.. طريقة عمل عيش كيزر بدون جلوتين

عيش كيزر بدون جلوتين من المعجنات الشهية والصحية التي يمكنك الاعتماد عليها خلال اتباع بعض الأنظمة الغذائية الصحية.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل عيش كيزر بدون جلوتين، فيما يلي….





مقادير عيش كيزر بدون جلوتين





● 150 جرام عدس أصفر مغسول ومنقوع ومتصفى

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● 2 ملعقة كبيرة زبادي

● 12 جرام قشور سيليوم

● 1 ملعقة صغيرة ملح

● 1 ملعقة صغيرة بابريكا

● 1 ملعقة صغيرة ثوم باودر

● 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة





للوجه:

● سمسم

● حبة البركة





للحشو:

● حلقات باذنجان مشوي

● حلقات طماطم

● جرجير





طريقة تحضير عيش كيزر بدون جلوتين

يوضع العدس فى محضر الطعام ثم تضاف بهارات مشكلة , ملح , بابريكا , ثوم باودر و تخلط المكونات ثم يضاف زبادى , زيت زيتون , بيكنج باودر , قشور سيليوم و تخلط المكونات

يترك الخليط فى بولة ليرتاح

يشكل الخليط على شكل عيش كيزر على سيليكون شيت و صاج فرن

يوضع على الوجه قليل من السمسم و حبة البركة

يوضع الصاج فى الفرن و يترك حتى تمام الطهى

يحشو الكيزر بحلقات من الباذنجان المشوى و حلقات الطماطم و الجرجير أو بحشو حسب الرغبة

ثم يقدم