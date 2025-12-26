قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللهم بك أصبحنا.. ردد أذكار الصباح الآن
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. ما الذي تخبئه نبوءات بابا فانجا لـ2026؟
تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية
شركة تسويق تبحث عن عرض خارجي لعمر سيد معوض.. وإسبانيا الوجهة الأقرب
البيت الأبيض: الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن.. انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟
تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية
برعاية أمريكية.. تقدم غير مسبوق في المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1٪
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صحي ولذيذ.. طريقة عمل عيش كيزر بدون جلوتين

عيش كيزر بدون جلوتين
عيش كيزر بدون جلوتين
هاجر هانئ

عيش كيزر بدون جلوتين من المعجنات الشهية والصحية التي يمكنك الاعتماد عليها خلال اتباع بعض الأنظمة الغذائية الصحية.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل عيش كيزر بدون جلوتين، فيما يلي….


 

مقادير عيش كيزر بدون جلوتين


 

● 150 جرام عدس أصفر مغسول ومنقوع ومتصفى

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● 2 ملعقة كبيرة زبادي

● 12 جرام قشور سيليوم

● 1 ملعقة صغيرة ملح

● 1 ملعقة صغيرة بابريكا

● 1 ملعقة صغيرة ثوم باودر

● 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة


 

للوجه:

● سمسم

● حبة البركة


 

للحشو:

● حلقات باذنجان مشوي

● حلقات طماطم

● جرجير


 

طريقة تحضير عيش كيزر بدون جلوتين

يوضع العدس فى محضر الطعام ثم تضاف بهارات مشكلة , ملح , بابريكا , ثوم باودر و تخلط المكونات ثم يضاف زبادى , زيت زيتون , بيكنج باودر , قشور سيليوم و تخلط المكونات

يترك الخليط فى بولة ليرتاح

يشكل الخليط على شكل عيش كيزر على سيليكون شيت و صاج فرن

يوضع على الوجه قليل من السمسم و حبة البركة

يوضع الصاج فى الفرن و يترك حتى تمام الطهى

يحشو الكيزر بحلقات من الباذنجان المشوى و حلقات الطماطم و الجرجير أو بحشو حسب الرغبة

ثم يقدم

عيش كيزر بدون جلوتين طريقة تحضير عيش كيزر بدون جلوتين عيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

البنك المركزي

تحليل.. ماذا يعني خفض الفائدة 1% في البنوك؟

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

ترشيحاتنا

أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية بالمدارس

أوقاف دمياط تنظّم ندوات توعوية بالمدارس حول "التفكك الأسري" لترسيخ قيم الأسرة

واعظات الأوقاف يقدمن الدعم النفسي والتوعوي

واعظات الأوقاف يقدمن الدعم النفسي والتوعوي للمرضى بالمستشفيات خلال أنشطة شهر التطوع

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

مستشار شيخ الأزهر للوافدين: الطبيب الأزهري لا يبيع الألم ولا يتاجر بالإنسان

بالصور

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد