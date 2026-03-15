الخارجية الأمريكية: لا إصابات بين أفراد سفارتنا في بغداد

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأنه لم تُسجّل أي إصابات بين الأمريكيين، بعد استهداف طائرتين مسيرتين للسفارة الأمريكية في بغداد، أمس السبت.

وأظهر مقطع فيديو، تم تحديد موقعه عن طريق شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تصاعد دخان وألسنة لهب صغيرة من مبنى بالقرب من مجمع السفارة أمس.

ونشرت السفارة، في وقت لاحق، بيانًا على موقع “إكس” تحث فيه المواطنين على مغادرة العراق.

وقال البيان: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي تشنها إيران والميليشيات الإرهابية المدعومة منها ضد الدبلوماسيين والمنشآت الأمريكية، فضلًا عن الأهداف المدنية والبنية التحتية للطاقة في العراق، خاصة في إقليم كردستان العراق".