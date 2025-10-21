اذا كنتي من محبي الاكلات اللذيذة نقدم إليك طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان بطعم لذيذ ومتوازن بين الحموضة والحلاوة

المكونات:

الحشوة:

1 كوب أرز مصري مغسول ومنقوع 15 دقيقة

2 حبة طماطم مقطعة صغير

1 بصلة مفرومة ناعم

½ كوب بقدونس مفروم

¼ كوب نعناع مفروم (اختياري)

¼ كوب زيت زيتون

عصير ليمونة واحدة

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

ملح + فلفل أسود + كمون + شطة حسب الرغبة

للتسوية:

½ كوب دبس رمان

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير ليمونة

1 كوب ماء أو مرق

شرائح طماطم أو بطاطس لتبطين قاع الحلة

ورق عنب (مسوق نصف سلقة إن كان ورق طازج)

طريقة التحضير:

تحضير الحشوة:

في وعاء كبير، اخلطي الأرز مع الطماطم والبصل والبقدونس والنعناع، ثم أضيفي دبس الرمان والزيت والليمون والتوابل، وقلّبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

حشو ورق العنب:

افردي كل ورقة على سطح مستوٍ، ضعي مقدار ملعقة صغيرة من الحشوة على الطرف، ولفيها بإحكام.

رص الورق في الحلة:

ضعي شرائح الطماطم أو البطاطس في قاع الحلة لمنع الالتصاق، ثم رصي ورق العنب في طبقات متقاربة.

تحضير الصوص:

امزجي دبس الرمان مع الزيت والليمون والماء أو المرق، وصبيه فوق الورق حتى يغطيه تقريبًا.

التسوية:

يغطي بطبق مقاوم للحرارة أو غطاء صغير ليحافظ على شكل الورق، ثم اغلقي الحلة بإحكام.

ضعيه على نار متوسطة حتى الغليان، ثم خففي النار واتركيه يطهى لمدة 45–60 دقيقة حتى ينضج الأرز تمامًا.

التقديم:

قدميه دافئًا أو باردًا مع شرائح ليمون ورشة دبس رمان إضافية على الوجه.