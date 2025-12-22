قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أن القوات المسلحة المصرية مؤسسة وطنية تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد

وقال محمد يوسف عساف في حواره في برنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة “أون” :" الجيش الثاني أحد التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة وتم تشكيله في عام 1968 ".

وتابع محمد يوسف :" الجيش الثاني يعمل على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي وقام بالعديد من البطولات بداية من حرب الاستنزاف ووصولا لاقتلاع جذور الإرهاب في شمال سيناء ".

وأكمل محمد يوسف :" الجيش الثاني الميداني يواصل مهامه بكل كفاءة في سيناء ".