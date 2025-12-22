جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أن توجيهات القيادة السياسية هي الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين .

وقال محمد يوسف عساف في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" الجيش الثاني كان له دور حاسم في عملية إدخال المساعدات لقطاع غزة وتولينا الإشراف على الجانب المصري من معبر رفح ".

وتابع محمد يوسف :" الجيش الثاني يقوم بتامين الطرق في سيناء لوصول المساعدات الإنسانية بسلام حتى الحدود مع فلسطين ".

واكمل محمد يوسف :" لدينا تخطيط جيد وجاهزية قتالية عالية وتم إعادة تنظيم أوضاع القوات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي"، مضيفا:" لا مساس بأمن حدود مصر الشمالية الشرقية".

ولفت محمد يوسف :" عناصر الجيش الثاني تتمركز في أماكن تسمح لها بالسيطرة على جميع الأهداف الحيوية والمحاور بما يضمن كشف أي تحركات تهدد أمن شمال سيناء، بالإضافة إلى تكثيف أعمال تأمين السواحل ".