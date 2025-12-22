قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أنه في الفترة من 2013 وحتى 2017 شهدت مصر اكبر موجة من النشاط الإرهابي.

وقال محمد يوسف عساف في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" بعد ثورة 30 يونيو ظهرت جماعات إرهابية، والجيش الثاني نفذ عمليات مكافحة الإرهاب ".

وتابع محمد يوسف :" أحكمنا الحصار على البؤر الإرهابية للحد من انتشار العناصر الإرهابية والعملية الشاملة في 2018 كانت مبنية على معلومات استخباراتية وتم إحكام السيطرة على معظم مناطق الإرهاب في شمال سيناء ".

وأكمل محمد يوسف :" استهدافنا معظم قيادات العناصر الإرهابية وقطع الإمداد اللوجيستيعنهم، وفي عام 2022 أنهينا الإرهاب في شمال سيناء وتم استسلام والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية في شمال سيناء ".

وتابع محمد يوسف:" قضينا على الإرهاب في شمال سيناء ودمرنا حوالي 7000 عبوة ناسفة وتم ضبط 19 الف قطعة سلاح وحوالي 500 ألف طلقة في شمال سيناء كانت بحوزة العناصر الإرهابية".