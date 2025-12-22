قائد الجيش الثاني الميداني: القوات المسلحة كان لها دور بارز وفعال لحفظ الأمن في يناير 2011

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أن الجيش الثاني مسؤول عن تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس .

وقال محمد يوسف عساف في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" نعمل على القضاء على الزراعات المخدرة داخل نطاق عملنا بالتعاون مع قوات حرس الحدود ووزارة الداخلية ".

وتابع محمد يوسف :" نشارك مع المجتمع المدني في المشروعات التنموية داخل نطاق علم الجيش الثاني ".

وأكمل محمد يوسف :" القوات المسلحة كان لها دور بارز وفعال في احداث يناير 2011 والقوات المسلحة كان لها دور كبير في حفظ أمن واستقرار الدولة وحرصنا على الحفاظ على الامن في شمال سيناء بعد أحداث يناير 2011 ".

ولفت محمد يوسف :" القوات المسلحة نزلت في يناير 2011 في الشوارع بمختلف المحافظات لحفظ الامن والاستقرار ".