قدمت الشيف سارة الحافظ وصفة جديدة لسموذي منعش يجمع بين التوت، الرمان، والكلمنتين، لتكون إضافة صحية ولذيذة لمحبي الفواكه الطبيعية والمشروبات الغنية بالفيتامينات.

طريقة عمل سموذي التوت والرمان والكلمنتين

وأكدت الحافظ من خلال تصريحات خاصة لـ صدى لبلد، أن هذه الوصفة ليست مجرد مشروب منعش، بل مصدر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة التي تدعم صحة الجسم وتمنح الحيوية والطاقة.

مكونات السموذي

كوب من التوت المشكل الطازج أو المجمد

نصف كوب من حبات الرمان

ثمرة كلمنتين مقشرة

نصف كوب من الزبادي الطبيعي أو حليب اللوز

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي للتحلية اختياري

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

طريقة التحضير

ضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.

اخلط على سرعة عالية حتى تحصل على قوام ناعم وكريمي.

صب السموذي في كوب طويل ويمكن تزيينه بحبات رمان أو شرائح توت للعرض.

يُقدم مباشرة للاستمتاع بأقصى قدر من الانتعاش والنكهة الطبيعية.

فوائد سموذي التوت والرمان والكلمنتين

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

التوت: غني بمضادات الأكسدة ويقلل من الالتهابات ويحافظ على صحة القلب.

الرمان: يدعم المناعة ويحتوي على فيتامين C ويعمل كمضاد للفيروسات.

الكلمنتين: يمد الجسم بالفيتامينات الأساسية ويمنح انتعاشًا سريعًا للطاقة.

الزبادي أو حليب اللوز: يوفر البروتين والكالسيوم ويدعم الجهاز الهضمي.

وأشارت الشيف سارة الحافظ إلى أن هذه الوصفة مثالية كوجبة فطور خفيفة أو كوجبة بعد التمرين، لما تحتويه من عناصر غذائية متوازنة تمنح الجسم نشاطًا وحيوية طوال اليوم.