إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي

وجه إلاعلامي ابراهيم فايق رسالة دعم للاعبي منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة منتخب زيمبابوي .

و كتب إبراهيم فايق عبر فيسبوك:‏يارب نصرك .

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة منتخب زيمبابوي التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم (الإثنين) على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

التشكيل شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح للتشكيل بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري.

وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ حسام عبد المجيد (4) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ إمام عاشور (8) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10) .

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

الجدير بالذكر أن المنتخب يخوض ثاني وثالث مواجهاته في المجموعة الثانية بتاريخ 26 و29 من ديسمبر الجاري أمام جنوب أفريقيا ثم أنجولا على ملعب أدار أيضاً.