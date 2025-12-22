سمير كمونة: طريق منتخب مصر في أمم أفريقيا سالك حتى النهائي

علق سمير كمونة نجم منتخب مصر السابق، على مشاركة منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية في المغرب .

وقال سمير كمونة في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" بطولة أمم أفريقيا بها منتخبات قوية تنافس بقوة على الكأس ".

وتابع سمير كمونة :" مصر مرشحة للفوز بأمم أفريقيا وطريقنا سالك حتى النهائي واتوقع لقاء منتخب المغرب في النهائي".

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة منتخب زيمبابوي التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم (الإثنين) على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

التشكيل شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح للتشكيل بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري.