أحمد أبو مسلم: لا صوت يعلو فوق منتخب مصر.. فيديو

أكد أحمد أبو مسلم، نجم منتخب مصر السابق، أن لا صوت يعلو اليوم فوق منتخب مصر، مشيرًا إلى أن البداية اليوم ستختلف.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "إذا أخذنا 3 بونط اليوم سنكون قد كسبنا".

وأوضح أبو مسلم أن محمد صلاح يمثل فخر العرب والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن قيمته كبيرة جدًا.

وأضاف أن مصطفى محمد حظى باهتمام كبير من الصحافة المغربية، مؤكدًا على تأثيره الكبير في صفوف الفراعنة.

أشار أبو مسلم إلى أن إمام عاشور غيابه كان مؤثرًا الفترة الماضية، بينما عودته تعد عاملًا إيجابيًا بشكل كبير على المنتخب، مضيفًا أن هناك منتجات قوية في أمم إفريقيا 2025.