أحمد أبو مسلم: محمد صلاح يتمتع بعقلية احترافية

قال أحمد أبو مسلم، نجم منتخب مصر السابق، إن الكابتن حسام حسن يعد مدربا قويا يتمتع بتاريخ كبير في كرة القدم المصرية.

وشدد أبو مسلم، خلال لقائه في برنامج على مسؤوليتي، والمذاع عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، على أهمية الالتفاف ودعم المنتخب الوطني من جميع الأطراف خلال المرحلة الحالية، خاصة أن صفوف منتخب مصر تضم لاعبين على أعلى مستوى فني، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة وقدرة حقيقية على المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.

وأشار أبو مسلم إلى أن محمد صلاح يتمتع بعقلية احترافية مميزة، معتبرا أن ما مر به مع نادي ليفربول مؤخرا سيمثل حافزا ودافعا قويا له لتقديم أفضل ما لديه، خاصة بعد تعرضه لما وصفه بقدر كبير من الظلم خلال الفترة الماضية.

ويخوض منتخب مصر لكرة القدم مباراته القادمة في كأس الأمم الأفريقية 2025 ضد زيمبابوي اليوم الإثنين، 22 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة (08:00 مساءً بتوقيت غرينتش). وتأهل المنتخب المصري مؤخراً إلى نهائيات كأس العالم 2026.