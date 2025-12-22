قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
اقتصاد

أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا بختام تعاملات اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك.

وجاء أعلى سعر شراء للدولار عند مستوى 47.520 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع 47.620 جنيه، في عدد من البنوك الخاصة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB مستوى 47.420 جنيه للشراء و47.520 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي والمصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس 47.420 جنيه للشراء و47.520 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC سجل الدولار 47.410 جنيه للشراء و47.510 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في كريدي أجريكول وبنك البركة والبنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني NBK نحو 47.400 جنيه للشراء و47.500 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية أدنى مستوى بين البنوك عند 47.370 جنيه للشراء و47.470 جنيه للبيع.

أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر الدولار 47.406 جنيه للشراء و47.540 جنيه للبيع، وفقًا لآخر بيانات رسمية.

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة
خالد النبوي وشيرين
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
