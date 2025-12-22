قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يتصدر البحث عن القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 اهتمام جماهير كرة القدم، خاصة مع انطلاق مشوار منتخب مصر بمواجهة منتخب زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وتُقام النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون على اللقب القاري.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى:
المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية:
مصر – جنوب إفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة:
نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة:
السنغال – الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة:
الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة:
كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025

يبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.

التوقيت: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: أدرار – المغرب

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري لاحقًا:

جنوب إفريقيا يوم 26 ديسمبر في السادسة مساءً

أنجولا يوم 29 ديسمبر في السابعة مساءً

حسام حسن يقود الفراعنة بحثًا عن اللقب الغائب

يسعى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لقيادة الفراعنة نحو التتويج بكأس الأمم الإفريقية، واستعادة اللقب الغائب منذ نسخة 2010، حينما توج المنتخب بالبطولة تحت قيادة حسن شحاتة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم

أعلنت شبكة beIN Sports القطرية امتلاكها الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تغطية شاملة واستوديوهات تحليلية مميزة.

قنوات beIN الناقلة للبطولة:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وزيمبابوي

وفي ظل بحث الجماهير عن قنوات مجانية ناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025، أكدت قناة RTS1 Sénégal السنغالية نقل مباريات البطولة كاملة، بما فيها مباريات منتخب مصر.

تردد قناة RTS1 Sénégal:

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ولضبط القناة، يتم اختيار القمر الصناعي Eutelsat 98°E، ثم إدخال بيانات التردد بدقة وإجراء البحث اليدوي.

كأس أمم إفريقيا منتخب زيمبابوي مباراة مصر وزيمبابوي منتخب مصر مباراة مصر

