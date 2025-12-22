شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

يتصدر البحث عن القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 اهتمام جماهير كرة القدم، خاصة مع انطلاق مشوار منتخب مصر بمواجهة منتخب زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وتُقام النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون على اللقب القاري.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى:

المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية:

مصر – جنوب إفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة:

نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة:

السنغال – الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة:

الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة:

كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025

يبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.

التوقيت: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: أدرار – المغرب

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري لاحقًا:

جنوب إفريقيا يوم 26 ديسمبر في السادسة مساءً

أنجولا يوم 29 ديسمبر في السابعة مساءً

حسام حسن يقود الفراعنة بحثًا عن اللقب الغائب

يسعى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لقيادة الفراعنة نحو التتويج بكأس الأمم الإفريقية، واستعادة اللقب الغائب منذ نسخة 2010، حينما توج المنتخب بالبطولة تحت قيادة حسن شحاتة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم

أعلنت شبكة beIN Sports القطرية امتلاكها الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تغطية شاملة واستوديوهات تحليلية مميزة.

قنوات beIN الناقلة للبطولة:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وزيمبابوي

وفي ظل بحث الجماهير عن قنوات مجانية ناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025، أكدت قناة RTS1 Sénégal السنغالية نقل مباريات البطولة كاملة، بما فيها مباريات منتخب مصر.

تردد قناة RTS1 Sénégal:

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ولضبط القناة، يتم اختيار القمر الصناعي Eutelsat 98°E، ثم إدخال بيانات التردد بدقة وإجراء البحث اليدوي.