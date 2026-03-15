بنجلاديش ترفع قيود بيع الوقود قبل عيد الفطر لضمان الإمدادات وري المحاصيل

قررت حكومة بنجلاديش رفع القيود المفروضة على بيع الوقود، في خطوة تستهدف تعزيز الإمدادات قبل عطلة عيد الفطر، إلى جانب ضمان توفر كميات كافية من المياه اللازمة لري حقول الأرز.

وقال وزير الدولة للطاقة والكهرباء أنينديا إسلام أميت - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دكا - إن عدة سفن محملة بالوقود وصلت بالفعل إلى ميناء تشاتوجرام، مؤكدًا أن الاحتياطيات الحالية كافية لتلبية زيادة الطلب خلال فترة العطلات، دون الكشف عن تفاصيل حجم المخزونات، مضيفًا أن توزيع الوقود سيتم اعتبارًا من اليوم وحتّى إشعار آخر وفقًا لمستويات الطلب.

يأتي القرار لينهي فترة تقنين استمرت 9 أيام، تم خلالها تحديد سقف لمبيعات الوقود للمركبات الخاصة والحافلات والشاحنات، على خلفية المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. وفق وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وعادة ما يتجه ملايين السكان في المدن إلى مسقط رأسهم في المناطق الريفية خلال هذه المناسبة، فيما تتوقع السلطات مغادرة نحو 15 مليون شخص العاصمة دكا خلال الأيام المقبلة للاحتفال بأكبر الأعياد الإسلامية في البلاد.

ورغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميًا، قررت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء طارق رحمن عدم رفع أسعار الوقود محليًا في الوقت الحالي، وأوضح أميت أن الحكومة لا تعتزم زيادة الأسعار طالما أن الاقتصاد قادر على تحمل الضغوط الحالية.

وفي الوقت نفسه، تدرس بنجلاديش عدة خيارات لتعزيز أمن إمدادات الوقود، من بينها طلب زيادة شحنات الديزل القادمة من الهند عبر خط الأنابيب القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث إمكانية شراء منتجات وقود مصنعة من النفط الروسي بعد تكريره في دولة ثالثة.