محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة

كشفت مصادر حكومية وملاحية لوكالة «رويترز» عن إجراء محادثات بين مسؤولين في الولايات المتحدة وفنزويلا لبحث تصدير النفط الخام الفنزويلي إلى السوق الأمريكية، في خطوة قد تعكس تحولا محدودا في مسار العلاقات النفطية بين البلدين.

وأفادت الوكالة بأن الجانبين يناقشان آليات إرسال شحنات من الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه صادرات فنزويلا اضطرابات ملحوظة بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة.

ووفقًا لبيانات الشحن، دخلت موانئ النفط الرئيسية في فنزويلا يومها الخامس على التوالي دون تسليم شحنات خام لعملاء آسيويين تابعين لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية، وهم المشترون الرئيسيون لنفط الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على كراكاس عبر الحظر النفطي.

شيفرون تستأنف الصادرات

في سياق متصل، استأنفت شركة «شيفرون» الأمريكية، الشريك الرئيسي في أحد المشاريع المشتركة مع «بتروليوس دي فنزويلا»، يوم الاثنين تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعد توقف استمر أربعة أيام. كما أعادت الشركة استدعاء موظفيها العاملين في الخارج إلى مكاتبها داخل فنزويلا، بالتزامن مع استئناف الرحلات الجوية إلى البلاد.

وبرزت «شيفرون» خلال الأسابيع الماضية باعتبارها الشركة الأمريكية الوحيدة التي تواصل تصدير الخام الفنزويلي بسلاسة نسبية، في وقت غادرت فيه ما لا يقل عن 12 ناقلة خاضعة للعقوبات المياه الفنزويلية مطلع يناير، محمّلة بنحو 12 مليون برميل من النفط الخام والوقود، ومتجهة إلى الصين بعد تحميلها خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتشير هذه التطورات إلى إعادة ترتيب محتملة لخريطة صادرات النفط الفنزويلي، وسط ترقب الأسواق لأي خطوات رسمية قد تفضي إلى تخفيف القيود المفروضة على القطاع النفطي في البلاد.

الولايات المتحدة وفنزويلا السوق الأمريكية تصدير النفط الخام الفنزويلي الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة

