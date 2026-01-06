هافانا تكشف هويات 32 عميلاً كوبياً قتلوا في الهجوم الأمريكي على فنزويلا

كشفت السلطات الكوبية عن هويات 32 عميلاً كوبياً لقوا حتفهم خلال الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا مؤخراً.

وأكدت هافانا أن هؤلاء الأفراد كانوا جزءاً من العمليات الدبلوماسية والاستخباراتية الكوبية في فنزويلا، وأن مقتلهم يمثل خسارة كبيرة للبلاد.

وأشارت التقارير إلى أن الكشف عن هويات الضحايا يأتي في إطار رد رسمي على الهجوم، وتأكيد دعم كوبا لفنزويلا في مواجهة أي تدخل خارجي. كما شددت هافانا على أن الهجوم الأمريكي يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الفنزويلية، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم الكامل للحكومة الفنزويلية في هذه الأزمة.

وأضافت المصادر أن الحكومة الكوبية ستتخذ خطوات عاجلة لتعويض عائلات الضحايا وتعزيز إجراءات الحماية للعاملين في الخارج، مع استمرار مراقبة الموقف عن كثب لتفادي أي تصعيد إضافي.