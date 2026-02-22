قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
واقعة ميت عاصم .. المجنى عليه لم يحضر الجلسة لايداعه فى مستشفى الصحة النفسية
وزير الخارجية: تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم جهود الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون
ألعاب نارية وشماريخ.. ضبط 5 شباب متهمين بتعريض حياة مواطني المحلة للخطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل الصيام يجدد القلب ويخلص من اليأس؟ رئيس دينية النواب يجيب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن شهر رمضان ليس مجرد فترة للصوم عن الطعام والشراب، بل هو فرصة للتجدد الداخلي والإصلاح القلبي.

وقال الورداني إن رمضان هو موسم ميلاد جديد للقلوب، حيث يشكل فرصة حقيقية للاتصال بالله وتطهير النفس.

الصيام: أكثر من مجرد امتثال للأحكام

وأوضح أن الصيام يتجاوز كونه مجرد تطبيق للأحكام الشرعية، ليشمل "فقه القلوب"، وهو التعمق في معاني الدين وتأثيرها على القلب. 

وأضاف أن صلاح القلب يؤدي إلى تحسين حياة الإنسان، حيث يمكن للضيق واليأس أن يزولا بمجرد انفتاح القلب على أنوار الله.

 

اليأس: ضعف الوعي بالمدد الإلهي

وفيما يتعلق باليأس، ذكر الدكتور الورداني أن الكثير من الناس يصابون بالإحباط عندما يفشلون في التغيير، لأنهم يعتمدون على جهودهم الشخصية فقط، ما يعزز لديهم شعوراً باليأس. 

وبيّن أن هذا يعود إلى ما سماه "آفة اليأس"، وهي حالة ناتجة عن غياب الوعي بالمدد الإلهي، حيث يعتقد الشخص أنه يعتمد فقط على قوته الذاتية.

التجرد في الصيام: مراحل متعددة

وأشار الورداني إلى أن التجرد في الصيام يتضمن ثلاث مراحل: أولها الامتناع عن الطعام والشراب، ثانيها التحرر من الانشغال بالدنيا، وأعمقها تجرد القلب من الاعتماد على الذات ليتوجه بالكامل إلى الله. وذكر أن كل شعور بالضعف خلال الصيام هو فرصة لتذكير الإنسان بأن القوة الحقيقية تأتي من الله وحده.

الخطوات العملية للاستفادة من الصيام

وقدم الورداني عدداً من الخطوات العملية للاستفادة من معنى التجرد خلال الصيام:

تذكّر الاعتماد على الله عند شعور الجسم بالضعف.

مواجهة خواطر اليأس بالاقتراب من الله ووعي أن القلب هو محل نظره.

جبر خاطر الآخرين بروح اليقين بالله، بحيث تصبح العلاقات والأفعال وسيلة لتعميق التجرد من الاعتماد على النفس.

الدعاء للصائمين

واختتم الورداني حديثه بدعاء أن يرزق الله جميع الصائمين قلوباً متجددة ومتجردة، وأن يجعل صيامهم صلة حقيقية بالله لا مجرد عادة، وأن يرزقهم اليقين والطمأنينة بقوة الله ورحمته.

الصيام شهر رمضان الصوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

ايتن عامر

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

مي سليم مع يمنى البدراوي

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

أرخص 5 سيارات

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

بالصور

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد