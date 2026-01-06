السكر بـ 24 جنيه.. الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق

أكد علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه هناك سعات تخزينية مرتفعة من السلع على أرض مصر .
وقال علاء عز في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" لا نشعر بنقص سلع او تذبذب الأسعار العالمية والبنك المركزي يوفر العملة لكافة مستلزمات الإنتاج ".
وتابع علاء عز :" هناك انخفاض واضح في الأسعار والسكر بـ 24 جنيه ومتوفر بكميات وكافة السلع أسعارها انخفضت بسبب توافر العملة ووفرة السلع والمنافسة بين مختلف الماركات ".
وأكمل علاء عز:" الدولة تقوم بمبادرات من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان ".
ولفت علاء عز :" الزيادة في أسعار الزيوت سببه زيادة الأسعار العالمية لزيوت الطعام حول العالم ".