المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

تقدَّم المجلس العالمي للتسامح والسلام بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى الأقباط في جمهورية مصر العربية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وأعرب أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في هذه المناسبة، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها العزيز بمزيد من الخير والسلام والاستقرار.

وأكد أن هذه المناسبة شكّلت قيمة إنسانية وروحية سامية، عكست معاني المحبة والتسامح والتعايش المشترك، وأسهمت في تعزيز الروابط الإنسانية، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين أبناء المجتمع الواحد، مشيدًا بالدور الروحي والوطني الذي تضطلع به القيادات الدينية في دعم قيم التآخي والسلام.

كما شدّد الجروان على التزام المجلس العالمي للتسامح والسلام بمواصلة جهوده في دعم الحوار بين الأديان والثقافات، والعمل على ترسيخ مبادئ العيش المشترك، بما يسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونشر ثقافة السلام على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم معاليه متمنيًا أن تحمل أعياد الميلاد المجيدة الخير والطمأنينة لمصر قيادةً وشعبًا، وأن يعمّ السلام والمحبة ربوع العالم أجمع.