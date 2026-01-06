قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منافس مصر .. أفيال كوت ديفوار تتقدم بهدفين على بوركينا فاسو في الشوط الأول

بوركينا فاسو وكوت ديفوار
بوركينا فاسو وكوت ديفوار
حمزة شعيب

أنهى منتخب كوت ديفوار الشوط الأول متقدماً على بوركينا فاسو بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب. ويتأهل الفائز لمواجهة منتخب مصر يوم السبت المقبل في ربع النهائي.

وسجل أهداف الأفيال كل من أماد ديالو في الدقيقة 20 ويان دياموندي في الدقيقة 32، بعد اللجوء لتقنية الفيديو لتأكيد الهدف الأول.

تشكيل كوت ديفوار

  • حراسة المرمى: يحيى فوفانا
  • الدفاع: غيسلان كونان، أوديلون كوسونو، غيلا دوي، إيفان نديكا
  • الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سنجاري، إيفان غويساند، كريست إيناو
  • الهجوم: أماد ديالو، يان دياموندي

تشكيل بوركينا فاسو

  • حراسة المرمى: هيرفي كوفي
  • الدفاع: إدموند تابسوبا، ستيف ياجو، إيسوفو دايو، أرسين كواسي
  • الوسط: أدامو ناجالو، إسماعيلا أويدراجو، سعيدو سيمبوري، سيرياك إيري
  • الهجوم: دانجو واتارا، لاسينا تراوري

موقف الفريقين في البطولة

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الـ16 بعد تصدره للمجموعة السادسة، متفوقاً على منتخبي الكاميرون وموزمبيق، فيما جاء منتخب بوركينا فاسو ثانياً في المجموعة الخامسة خلف الجزائر.

كوت ديفوار بوركينا فاسو كأس امم أفريقيا

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
التجاعيد والخطوط التعبيرية
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
