معتز البطاوي يكشف حقيقة حادث فخري لاكاي .. ويؤكد انتظامه مع سيراميكا كليوباترا

كشف معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة اللغط المثار حول فخري لاكاي، مهاجم الفريق، بشأن حادث سيارة في منطقة التجمع.

قال المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، إن فخري لاكاي فوجئ بسيدة تعبر الشارع، من دون سابق إنذار، ما أدى لتعرضها لكدمات بسيطة، دفعت فخري لاكاي إلى اصطحابها لأقرب مستشفى، من أجل تلقي العلاج.

وأوضح أن الطرفين تصالحا فور إنهاء الإجراءات بشكل طبيعي، وتم حفظ التحقيق في الواقعة، على أثر هذا الإجراء، وانتظم اللاعب بشكل طبيعي في تدريبات الفريق، وتواجد في مدرجات ستاد بترو سبورت، لدعم زملائه في لقاء سيراميكا كليوباترا أمام إنبي، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة لكأس عاصمة مصر.