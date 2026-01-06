منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

تقدم منتخب كوت ديفوار بهدف نظيف أمام بوركينا فاسو، في المباراة الجارية بينهما ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ويواجه الفائز من هذه المواجهة منتخب مصر يوم السبت المقبل في ربع النهائي.

وسجل الهدف نجم مانشستر يونايتد الشاب، أماد ديالو، في الدقيقة 20، بعد مراجعة تقنية الفيديو قبل احتسابه رسميًا.

تشكيل كوت ديفوار:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

الدفاع: غيسلان كونان، أوديلون كوسونو، غيلا دوي، إيفان نديكا

الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سنجاري، إيفان غويساند، كريست إيناو

الهجوم: أماد ديالو، يان ديوماندي

تشكيل بوركينا فاسو:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: إدموند تابسوبا، ستيف ياجو، إيسوفو دايو، أرسين كواسي

الوسط: أدامو ناجالو، إسماعيلا أويدراجو، سعيدو سيمبوري، سيرياك إيري

الهجوم: دانجو واتارا، لاسينا تراوري

ويأتي هذا التقدم بعد أن حسم منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة السادسة لصالحه على حساب منتخبي الكاميرون وموزمبيق، بينما تأهل بوركينا فاسو كثاني المجموعة الخامسة خلف منتخب الجزائر.