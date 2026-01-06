محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟

واصل محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، كتابة التاريخ في بطولات كأس أمم إفريقيا خلال مشاركته مع الفراعنة في النسخة المقامة حالياً في المغرب 2025/2026.

في مواجهة دور الـ16 ضد بنين، والتي انتهت بفوز مصر 3-1 بعد الوقت الإضافي، حقق صلاح إنجازاً جديداً على الصعيد الشخصي بتسجيله هدفاً حاسماً ورفع رصيده من الأهداف في البطولة إلى 10 أهداف.

أهداف مباراة مصر وبنين

تفوق منتخب مصر على بنين بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، وانتهت خلال 120 دقيقة بعد أن اتجهت إلى الأشواط الإضافية.

أحرز مروان عطية هدف منتخب مصر في الدقيقة الـ 69، بعد تمريرة محمد هاني الحاسمة، لتسكن شباك بنين بطريقة مذهلة قبل أن يعدل اللاعب جوديل دوسو النتيجة لصالح بنين في الدقيقة الـ 83 من عمر المواجهة.

لجأ منتخبا مصر وبنين إلى الأشواط الإضافية، وسجل خلالها المدافع ياسر إبراهيم هدف منتخب مصر الثاني من رأسية رائعة، في الدقيقة الـ 97، بعد عرضية مروان عطية.

واختتم محمد صلاح أهداف منتخب مصر في الدقيقة الـ 120+4، من عمر اللقاء، بعد تمريرة زيزو، ليحسم تأهل منتخب مصر إلى دور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا.

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح

هدف محمد صلاح لم يكن مهماً فقط في إطار المباراة، بل جعله يقترب من معادلة الرقم التاريخي لأفضل هدافي مصر في أمم إفريقيا، وهو رقم حسن الشاذلي الذي سجل 12 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

أصبح صلاح مشاركاً في مباراته رقم 22 في نهائيات كأس أمم إفريقيا، محطمًا بذلك الرقم الذي كان بحوزة مدربه الحالي حسام حسن، الذي خاض 21 مباراة في تاريخ مشاركاته في البطولة بين 1985 و2006.

هذا الإنجاز وضعه في المرتبة الثالثة بين المصريين من حيث عدد المباريات في النهائيات، إلى جانب أسماء بارزة مثل عبد الظاهر السقا وأحمد فتحي، خلف أحمد حسن صاحب الرقم القياسي بـ32 مباراة وعصام الحضري بـ28 مباراة.

صلاح لم يكتف بتحطيم هذا الرقم فحسب، بل استمر في مطاردة الأرقام القياسية الفردية الأخرى، حيث رفع هدفه في مباراة بنين، إجمالي أهدافه في تاريخ البطولة إلى عشرة، ما جعله قريباً من أكثر المصريين تسجيلا في أمم إفريقيا.

كما أنه بات ضمن اللاعبين الذين سجلوا في أكبر عدد من المنتخبات المنافسة داخل البطولة، وهو إنجاز يضعه في مصاف عدد من نجوم القارة.